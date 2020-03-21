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Düzce'de 18 kişiyi kedi köpek ısırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Şubat ayında 18 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

21.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:50
Düzce'de 18 kişiyi kedi köpek ısırdı
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de Şubat ayında 18 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de Şubat ayında 18 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 18 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce, Güncel

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