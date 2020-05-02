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Düzce'de 2 katlı ev, otomobiller ve ahır yandı

Düzce'de 2 katlı ev, otomobiller ve ahır yandıDÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, 2 katlı ev, garajında bulunan 2 otomobil ve ahırlar yandı.

02.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:33
Düzce'de 2 katlı ev, otomobiller ve ahır yandı
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, 2 katlı ev, garajında bulunan 2 otomobil ve ahırlar yandı.
Sabah saatlerinde, Gümüşova İstanbul Caddesi'nde bulunan Hikmet Battal'a ait 2 katlı evin altındaki garajda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Binada yaşayanlar dışarı çıkarken, dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Düzce ve Gümüşova itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınabildi. Yangında 2 katlı ev, garajında bulunan 2 otomobil, tavuk kümesi ve ahırlar yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Düzce’de 2 katlı ev, otomobiller ve ahır yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

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