Düzce'de 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
DÜZCE'nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı.
17.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:23
DÜZCE'nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı.
Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve solunum şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözlem altına alınan 2 kişinin virüs taşıyıp taşımadıkları yapılacak test ile belirlenecek.
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Kaynak: DHA
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