Düzce'de 2018 yılında 5 bin 175 bebek dünyaya geldi

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılında Düzce'de en çok doğum Temmuz ayında gerçekleşirken. 2018 yılında 5 bin 175 bebeğin dünyaya geldiği bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde doğan bebek sayısı 2018 yılında 5 bin 175 oldu. En fazla doğumun ise 506 bebek ile Temmuz ayında yaşandı. En az doğumun gerçekleştiği ay ise 358 bebek ile Nisan ayında oldu. Düzce ilinde toplam doğurganlık hızı, 2018 yılında 1,77 çocuk olarak gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE
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Kaynak: İHA