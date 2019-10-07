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Düzce'de 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları

Düzce'de, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 2 okulda 10 farklı beceri-tasarım atölyesi kuruldu.

07.10.2019 14:18Düzce'de 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları
Düzce'de, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 2 okulda 10 farklı beceri-tasarım atölyesi kuruldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, beceri-tasarım atölyeleri çalışmalarının kentte titizlikle sürdüğü belirtildi.
Kentteki iki okulda çalışmaların sona erdiği aktarılan açıklamada, "Beceri-tasarım atölyeleri kapsamında Merkez Uzunmustafa İlkokulu'nda 2 drama ve eleştirel düşünme atölyesi, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 analitik düşünme becerileri atölyesi ve 1 müzik atölyesi olmak üzere toplam 5 beceri ve tasarım atölyesinin kurulumu tamamlanmıştır. Merkez Çakırlar İlkokulu ve Ortaokulu'nda ise 1 FETEMM atölyesi, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 drama ve eleştirel düşünme atölyesi, 1 analitik düşünme becerileri atölyesi, 1 yaşam becerileri atölyesi kurularak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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