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Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi

Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildiDÜZCE'de polisin operasyonu ile 24 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

28.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:09
'de 24 kilo esrar ele geçirildi
DÜZCE'de polisin operasyonu ile 24 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.B.'nin İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobil TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde durduruldu. K.B. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 24 kilo esrar ele geçirildi. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. K.B. tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


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