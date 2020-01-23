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Düzce'de 26 kilo eroine 4 tutuklama

DÜZCE'de polisin operasyonu ile 26 kilo 45 gram eroin ele geçilirken, 4 kişi tutuklandı.

23.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:48Düzce'de 26 kilo eroine 4 tutuklama

DÜZCE'de polisin operasyonu ile 26 kilo 45 gram eroin ele geçilirken, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde A.L., Ş.O. ve K.K.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 575 gram eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda İstanbul'a gitmekte olan B.K. idaresindeki araç da durduruldu. Yapılan aramada 25 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Toplam 26 kilo 45 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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