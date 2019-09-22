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Düzce'de 3 katlı ahşap bina yandı, söndürmeye çalışan 2 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3 katlı ahşap bina alev alev yandı.

22.09.2019 11:20Düzce'de 3 katlı ahşap bina yandı, söndürmeye çalışan 2 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3 katlı ahşap bina alev alev yandı. Yangına müdahale etmeye çalışan 2 kişi ise yaralandı.
Yangın, Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde dün gece geç saatlerde meydana geldi. Hayrullah Ilgın'a ait 3 katlı ahşap evde elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı. Bir anda tüm evi saran alevleri gören köy halkı durumu Düzce ve Yığılca Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verirken, bir yandan da yangına müdahale etti. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden 2 köylü ise hafif şekilde yaralandı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

Yığılca, Ilgın, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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