Haberler » Güncel » Haber

Düzce'de 3 katlı ev yandı: 2 yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan 3 katlı ahşap evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi yaralandı.

22.09.2019 05:19
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan 3 katlı ahşap evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hocartman köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Hayrullah Ilgın'a ait 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Yangına vatandaşlar müdahale ederken evin bir bölümü çöktü. Bu sırada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1, 5 saat süren çalışma neticesinde söndürüldü.
Düzce'de 3 katlı ev yandı: 2 yaralı

Yığılca, Ilgın, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:16 Libya'da BAE İHA'larıyla saldırı
06:12 Yanan otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu
06:11 Yanan otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu
06:02 Yanan otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu
05:48 Kırgızistan'da 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar sona erdi
05:20 "Senegal şanlı çocuklarından birini kaybetti"
05:19 Düzce'de 3 katlı ev yandı: 2 yaralı