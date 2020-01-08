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Düzce'de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında ödeme yapılıyor.

08.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:20 Düzce'de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı
Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında ödeme yapılıyor. 'de de ayı içerisinde 392 anneye maddi destek ödemesi yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2015 tarihinde başlatılan doğum yardımları doğan veya doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus anneye ödeme yapılıyor. Doğum yardımı anne ve babanın her ikisinin de sağ ve Türk vatandaşı olması halinde anneye yapılıyor. Anne doğumda vefat ederse, ödeme bu sefer Türk Vatandaşı olan baba üzerinden gerçekleştiriliyor. Düzce'de Aralık ayı içerisinde 392 doğum yapan anneye maddi destek sağlandı. Buna göre doğum yapan annelere toplam 166 bin 589 lira ödeme sağlandı. Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım yaptığı açıklamada, "Doğum yapan annelerimize Mayıs 2015'den beri bakanlığımız nezdinde maddi destek sağlamasını yapıyoruz. Aralık ayı içerisinde 392 anneye yaklaşık 167 bin TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik. 2020 yılı içerisinde de gerekli şartları yerine getiren annelerimize ödemelerimiz devam edecek" dedi. - DÜZCE

Aralık, Düzce, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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