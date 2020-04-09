Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Düzce'de 4 ev alevler içinde kaldı

Düzce'de bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yakınındaki evlere sıçradı.

09.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:25
Düzce'de 4 ev alevler içinde kaldı
Düzce 'de bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yakınındaki evlere sıçradı. 4 evi saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Düzce merkeze bağlı Çamköy Mahallesi'nde Ali Cihanker'e ait evin çatısında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Evlerin kerpiç oluşu nedeniyle alevler kısa sürede evi sardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Selçuk Cihanker, Veli Cihanker ve Türkan Pektaş'a ait evlere de sıçradı. Alevlere Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Evlerden yükselen alevler gökyüzüne ulaşırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, evler kullanılmaz hale geldi.
Yangın ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Düzce, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908’e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Haberler ›› Güncel ››Düzce'de 4 ev alevler içinde kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:00: İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik." - Haber 19:58: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 19:58: Ekvador'da cenazeleri para karşılığı teslim eden hastanelere soruşturma - Haber 19:57: Uşak'ta 'sosyal mesafeli' nikah - Haber 19:54: Kaymakam Vekili paylaştı: Anlayın artık, şakası yok - Haber 19:22: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler