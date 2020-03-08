Düzce'de 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada
Düzce'de, motosiklete binen 4 kişinin kara yolunda seyretmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
08.03.2020 10:22
Düzce 'de, motosiklete binen 4 kişinin kara yolunda seyretmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüde, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda Düzce istikametine ilerleyen motosiklete 4 kişinin bindiği görülüyor.
Motosiklettekilerin kendilerini cep telefonuyla kaydeden kişiye el sallaması da görüntüye yansıdı.
Motosiklete binen 4 kişinin kask takmaması dikkati çekti.
Görüntüde, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda Düzce istikametine ilerleyen motosiklete 4 kişinin bindiği görülüyor.
Motosiklettekilerin kendilerini cep telefonuyla kaydeden kişiye el sallaması da görüntüye yansıdı.
Motosiklete binen 4 kişinin kask takmaması dikkati çekti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Düzce'de 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada
Etiketler : Batı Karadeniz, Düzce, Güncel
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