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Düzce'de 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada

Düzce'de, motosiklete binen 4 kişinin kara yolunda seyretmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

08.03.2020 10:22
Düzce'de 4 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada
Düzce 'de, motosiklete binen 4 kişinin kara yolunda seyretmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüde, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda Düzce istikametine ilerleyen motosiklete 4 kişinin bindiği görülüyor.
Motosiklettekilerin kendilerini cep telefonuyla kaydeden kişiye el sallaması da görüntüye yansıdı.
Motosiklete binen 4 kişinin kask takmaması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler : Batı Karadeniz, Düzce, Güncel
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