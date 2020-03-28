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Düzce'de 4 okul tarafından siper maske üretimi yapılıyor

Düzce'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 okul tarafından siper maske üretimine başlandığı bildirildi.

28.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:44
Düzce'de 4 okul tarafından siper maske üretimi yapılıyor
Düzce 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 okul tarafından siper maske üretimine başlandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Zülkif Dağlı'nın koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) katkıları ve hayırseverlerin malzeme destekleriyle Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumayeri Çok Programlı Lisesi tarafından 3D yazıcılarla "Siper Maske" üretimi gerçekleştirildiği belirtildi.
Söz konusu okulların ülke genelinde yapılan koronavirüsle mücadele çerçevesinde, sağlık kurumlarının ihtiyacı olan siper maskelerin üretimlerine başlandığı kaydedilerek, üretimlerin tam gün esasına uygun olarak sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, siper maskelerin, kentte bulunan sağlık kurumlarına, talep gelmesi halinde çevre illerdeki sağlık kurumlarına, eczanelere, hastayla yüz yüze iletişim halinde olan hizmet birimlerine öncelikli olarak dağıtılacağı belirtilerek, tasarımları, üretici firma tarafından DTSO aracılığıyla ulaştırılan siper maskelerin dezenfekte edilerek uzun süre kullanabilecek şekilde imal edildiği aktarıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

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