Düzce'de 45 bin TL'lik altın çalan 3 hırsız kovalamacada yakalandı

Düzce'de girdikleri evden 45 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2'si kadın 3 hırsız, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaptıkları hırsızlık sonrasında polis kovalamacası ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 karayolunda polisin dur ihtarına uymayan ve içinde 3 şahasın olduğu bir otomobil kaçmaya başladı. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin kovalamacası sonrasında durdurulan otomobildeki 1 kişi gözaltına alınırken, otomobilden inerek kaçmaya çalışan 2 kadın şüpheli ise kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan G.Y., B.D. ve M.K. adlı şahısların kullandığı araçta yapılana aramada çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahıslar hakkında yapılan incelemede G.Y. ve B.D. adlı şahısların hırsızlık suçundan 50 adet kaydının bulunduğu belirlendi. Bursa'dan geldiği belirlenen şüphelilerin Düzce'de bir evden yaklaşık 45 bin TL değerinde ziynet çaldığı, son olarak da Karamürsel ilçesinde hırsızlık yaptığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli daha sonra Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KOCAELİ