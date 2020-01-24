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Düzce'de 48 köy yolu ulaşıma açıldı

Düzce'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 48 köy yolu ulaşıma açıldı.

24.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:58Düzce'de 48 köy yolu ulaşıma açıldı
'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 48 köy yolu ulaşıma açıldı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatı ile aracı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 2 adet tuzlama 7/24 çalışma esasına göre köy yollarında tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Dün gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı Düzce'yi etkisi altına aldı. kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açma çalışmaları Düzce Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerince saat 04.00'de yol açma çalışmalarına hız verildi. 48 köy yolu için başlatılan yol açma çalışmaları saat 10: 45 itibariyle sona ererek, kapalı olan köy yolları ulaşıma açıldı.

Ayrıca Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatıyla, 2 adet tuzlama aracı 7/24 çalışma esasına göre köy yollarında tuzlama çalışmalarına devam ediyor. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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