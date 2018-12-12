Düzce'de 5 Bin Kişiye Çocuk İstismarı Eğitimi

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:34



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:34

Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuk ihmal ve istismarı ile mücadele temel farkındalık eğitimleri kapsamında 5 bin 144 kişiye seminer verildi.Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bora Büken tarafından eğitim kurumlarında görevli 5 bin 144 kişiye eğitim verildi.Çeşitli okul ve kurumlarda verilen eğitimlerde, katılımcılara çocuk istismarı ve çocuk haklarının korunması alanlarında bilgiler aktarıldı.