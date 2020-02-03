Haberler » 3. Sayfa » Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız bedeni bulundu - Haberler

Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız bedeni bulundu

Düzce Kültür Mahallesi'nde ki evinden 26 Ocak'ta kaybolan iş adamı Fethi Gürsoy, Kuzey Çevre Bağlantı yolu Tokuşlar Mevkiinde yol kenarında ölü bulundu.

03.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:44Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız bedeni bulundu
Kültür Mahallesi'nde ki evinden 26 Ocak'ta kaybolan iş adamı Fethi Gürsoy, Kuzey Çevre Bağlantı yolu Mevkiinde yol kenarında ölü bulundu.

Geçtiğimiz hafta Kültür Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıkan ve kendisinden bir daha alınamayan 75 yaşındaki Fethi Gürsoy ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Kuzey çevre Bağlantı Yolu Tokuşlar Mevkii'nde trafik ekipleri yol kontrolü yaparken yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bölgeye kısa süre içerisinde gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontroller sonrasında cesedin 26 Ocak tarihinde kaybolan iş adamı 75 yaşındaki Fethi Gürsoy'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gürsoy'un cesedi kesin ölüm nedeninin anlaşılması için adli tıp kurumuna sevk kaldırıldı. - DÜZCE

Kültür Mahallesi, Tokuşlar, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 17:53:09