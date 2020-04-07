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Düzce'de 65 yaş üstü 55 kişiye tutanak tanzim edildi

Düzce'de, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları dolayısıyla 55 kişiye idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi.

07.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:56
Düzce'de 65 yaş üstü 55 kişiye tutanak tanzim edildi
Düzce 'de, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları dolayısıyla 55 kişiye idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) ile mücadele kapsamında Düzce Valiliği Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha meclisinin kararıyla riskli konumda bulunan 65 yaş üstü ve yaş sınırı olmaksızın kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler sürüyor.
Vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmamaları, park bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılması amacıyla il merkezi ve ilçelerinde polis ekiplerince kontroller yapılıyor.
İl genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıklarından dolayı 55 kişiye idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Düzce Valiliği, Düzce, Güncel
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