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Düzce'de, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacak kolonyalar üretildi

Düzce'de, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacak kolonyalar üretildiDÜZCE'de bulunan fabrikada koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak kolonyalar üretildi.

03.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:58
Düzce 'de, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacak kolonyalar üretildi
DÜZCE'de bulunan fabrikada koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak kolonyalar üretildi. Kolonya firması sahibi Nadir Yorgun 1,5 milyon şişe kolonya üreteceklerini, 300 bin adetlik ilk sevkiyatlarını yaptıklarını söyledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılmasına karar verilirken, kolonya üretecek firmalar arasında bulunan Düzce'deki firma ilk sevkiyatını yaptı. Düzce'nin Yenitaşköprü Köyü'nde bulunan kolonya firmasında üretilen 300 bin şişe kolonya 2 TIR'a yüklendi. TIR'ın önüne 'Önce vatan' yazısı asılırken, çalışanlar Türk bayraklarıyla araçları uğurladı.
Kolonya firması sahibi Nadir Yorgun, 1,5 milyon şişe kolonya üreteceklerini, 300 bin şişelik ilk sevkiyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın kolonya üreticilerine verdiği üretim programına göre bugün ilk sevkiyatımızı yapıyoruz. Bunlar 65 yaş üstü vatandaşlarımıza dağıtılacak. Bununla gurur duyuyoruz böyle bir gören üstlendiğimiz için. Bizim gibi 6 firma daha operasyonu yapıyor. İnşallah bu ürettiğimiz kolonyaların vatandaşlarımıza faydası olur. Önce vatanımızı düşüneceğiz ve hizmetimizi yapacağız. Biz bize düşen görevi yapıyoruz. Sokağa çıkmamamız gerekli. Sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine yardımcı olmamız gerekiyor. Personelim canla başla çalıştı. Bizlerde zor şartlarda çalışıyoruz. İnşallah sonu iyi biter."
Kolonya üretiminde çalışan ve sevkiyat sırasında gözyaşlarına hakim olamayan işçilerden Emel Turan ise, "Gerçekten çok çaba gösterdik. İnşallah bu yaptığımız kolonyalar vatanımıza şifa olur. Vatan deyince akan sular durur. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Ben vatan için canımı feda ederim. Çok seviyorum vatanımı. Önce Türkiye." dedi.
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Düzce’de, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacak kolonyalar üretildi

Kaynak: DHA

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