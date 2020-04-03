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Düzce'de 7 bin 722 vatandaşın nakdi yardım ve maaşları evlerinde teslim ediliyor

Düzce Valiliği tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında nakdi yardım ve maaşların vatandaşlara evlerinde teslim edildiği bildirildi.

03.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:32
Düzce'de 7 bin 722 vatandaşın nakdi yardım ve maaşları evlerinde teslim ediliyor
Düzce Valiliği tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında nakdi yardım ve maaşların vatandaşlara evlerinde teslim edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelere hane başı 1000 lira ödeme işlemlerinin başladığı belirtildi.
2022 Sayılı, "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması" hakkındaki kanun kapsamında maaş alanlar ile sosyal yardımdan faydalanan vatandaşlara, PTT şubelerine gitmeden evlerinde ödeme yapıldığı ifade edildi.
Vali Zülkif Dağlı'nın koordinesinde, emniyet, jandarma, PTT personelince vatandaşlara evlerinde ödeme hizmetinin yapılmaya başlandığı belirtilerek ödeme işlemlerinin cumartesi ve pazar günlerinde de devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, 3, 4 ve 5 Nisan tarihlerinde, merkez ve köylerde 3 bin 222, ilçelerde ise 4 bin 500 olmak üzere toplamda 7 bin 722 vatandaşa, sosyal yardım ve maaş ödemelerinin evlerinde gerçekleştirileceği aktarılarak, "Alınan tedbirleri uygulama konusunda fedakarca çalışan kamu personelimize destek olmak adına, siz değerli vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak alınan önlemlere katkı sağlamaları büyük önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
65 yaş üstü 29 vatandaşa ceza kesildi
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzce Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararı ile riskli konumda bulunan 65 yaş üstü ve yaş sınırı olmaksızın kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmamaları, park bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılması amacıyla il genelinde kontroller yapıldığı belirtildi.
İl merkezi ve ilçelerinde ekipler tarafından yapılan kontrollerde, 29 şahsa İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulmadığından dolayı idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Düzce Valiliği, PTT, Güncel
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