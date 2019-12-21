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Düzce'de 7 işletmeye 61 lira ceza kesildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Kasım ayında yaptığı denetimlerde 7 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan 61 bin 376 TL idare para cezası uyguladı.

21.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:17 Düzce'de 7 işletmeye 61 lira ceza kesildi
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Kasım ayında yaptığı denetimlerde 7 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan 61 bin 376 TL idare para cezası uyguladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kasım ayında il genelinde faaliyet gösteren; gıda üretim, satış ve toplu tüketim iş yerlerinde 747, yem satışı yapan iş yerlerinde 16 olmak üzere toplam 763 iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde 7 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan 61 bin 376 TL idare para cezası uygulandı. Alo Gıda 174 hattına gelen 14 şikayeti inceleyen yetkililer, şikayetlerde herhangi bir sıkıntı bulamadı.

Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri Gıda ihracatı için 179, izleme vb. programlar için 8, yem izleme programları için ise 8 adet olmak üzere firmalardan 195 adet numune aldı. Alınan ihracat numunelerinin analiz sonuçları ile izleme vb. nedenlerle alınan numunelerden 14 tanesinin sonucu uygun çıktığı bildirildi. - DÜZCE

Güncel

Kaynak: İHA

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