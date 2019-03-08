Düzce'de 8 Mart Kadınlar Gününde Jandarmadan Özel Kutlama

Düzce
İl Jandarma
Komutanlığı 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününü unutmadı. Ekipler bayanlara karanfil verdi Kadınlar Günün kutladı.
Düzce Merkez
İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Bahadır Karadağ
beraberinde Jandarma rütbelileri ve Yeni Taşköprü
Köyü Muhtarı Hüseyin Gür
ile birlikte sağlık ocağında görevli bayanlara çiçek takdim etti. Üstteğmen Karadağ ve beraberindekiler daha sonra Musa Demirel
İlkokulunu ziyaret ederek bayan öğretmenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar çiçek verdiler.
Öğrencilerden Jandarmaya sevgi seli
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okula giden jandarma ekiplerine öğrencilerde sevgi gösterisinde bulundular. Jandarma komutanları ile birlikte fotoğraf çektirdiler. Bazı öğrenciler büyüdüklerinde asker olacaklarını söylediler. - DÜZCE
Güncel
Kaynak: İHA