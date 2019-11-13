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Düzce'de "Adalet Ormanı" için 400 fidan dikildi

"Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Adalet Ormanı"na denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerle birlikte 400 adet fidan dikimi gerçekleştirildiği bildirildi.

13.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:06Düzce'de
"Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Adalet Ormanı"na denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerle birlikte 400 adet fidan dikimi gerçekleştirildiği bildirildi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Adalet Ormanı" olarak adlandırılan proje kapsamında ağaç dikim ve bakım faaliyetlerinin yürütülebileceği sabit alanların belirlenerek ağaçlandırılacak alanların dikimi ve bakımı, ağaç türü ve sayısının takip ve koordinasyonunun yapılabilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Proje doğrultusunda orman alanlarının arttırılması amacıyla Çakırlar mevkinde bulunan Düzce Adalet Ormanı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Adalet Komisyonu Başkanı Ferhan Acar'ın da aralarında bulunduğu Düzce Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar, Düzce Adliyesi ve Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinden oluşan 85 katılımcının yanı sıra denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 60 yükümlü, 400 fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinliğin diğer bir bölümünde ise Düzce Adliyesi binası önünde Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Çelik, Düzce Adalet Komisyonu Başkanı Acar, Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Okan Şimşek ve denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler tarafından vatandaşlara 300 tüp fidan dağıtımı yapıldı.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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