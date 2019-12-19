Haberler » 3. Sayfa » Düzce'de ahır alev alev yandı - Haberler

Düzce'de ahır alev alev yandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde başlayan yangında bir ahır alev alev yandı.

19.12.2019 00:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:51Düzce'de ahır alev alev yandı
DÜZCE(İHA) – 'de gece saatlerinde başlayan yangında bir ahır alev alev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın Dursun'a ait ahırda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köylülerin vermesi üzerine, Gümüşova ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken ahır kullanılmaz hale geldi. İçinde bulunan hayvanların yaralanmadan çıkarılması teselli kaynağı oldu. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

02:00 Keban Barajında mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı - Haberler
01:39 Ankara'da aynı aileden 4 kişi doğalgazdan zehirlendi - Haberler
01:20 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
01:00 Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haberler
00:57 Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmalarında atağa geçti - Haberler
00:38 Otobüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti - Haberler
00:26 Libya'da Hafter'e karşı seferberlik başlatan şehir sayısı 9 oldu - Haberler
23:55 Samsun'da 2 öğrencinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
23:46 Pervez Müşerref'ten idam kararına ilk tepki: Dava kişisel intikam için açıldı - Haberler
23:43 Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı referandumuna muhalefet ettim ancak o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadım - Haberler
19.12.2019 02:09:48