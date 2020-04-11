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Düzce'de Akçakoca ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlama başlatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece yarısı itibarıyla giriş çıkışlarda sınırlama başlatıldı.

11.04.2020 02:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:40
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde gece yarısı itibarıyla giriş çıkışlarda sınırlama başlatıldı.
İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Yığılca ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak il merkezine yapılacak tüm giriş ve çıkışların saat 24.00'ten itibaren 2 günlük süreyle sınırlandırılması kararının ardından güvenlik güçleri ilçe girişinde çalışma başlattı.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu Düzce ve Zonguldak girişi ile ilçenin Sakarya girişi olan Melenağzı mevkisinde yolda işaretleme yapan jandarma ve polis ekipleri, araçları denetledi.
Sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçen ekipler, yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin geçişlerine, durumlarını ispatlayan belgelerini ibraz etmeleri şartıyla izin verdi. Kamu görevlileri de görevli olduklarına dair belge veya kimliklerini göstererek geliş-gidiş yapıyor.
İlk etapta iki gün sürecek kısıtlamada ayrıca ilçe merkezindeki sahil yürüyüş yolları da kapatıldı. Düzce’de Akçakoca ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlama başlatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Akçakoca, Yığılca, Düzce, Güncel
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