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Düzce'de alt ve üst yapı eksikleri gideriliyor

Düzce Belediyesi alt yapı ve üst yapıdaki eksikleri gidermek üzere çalışmalarına devam ediyor.

12.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:47Düzce'de alt ve üst yapı eksikleri gideriliyor
Düzce Belediyesi alt yapı ve üst yapıdaki eksikleri gidermek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü koordineli çalışması sayesinde şehir merkezi ve çevre mahallelerde alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Kuyumcuhacıali Mahallesinde kanalizasyon baca yükseltme çalışması yapan Su ve Kanalizasyon ekipleri, yaklaşan kış öncesi alt yapıda eksikleri ortadan kaldırmak üzere çalışıyor. Alt yapısındaki eksiklerin giderildiği yerlerdeki çukurları da hızla kapatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kiremitocağı Mahallesinde asfalt yama işlemi yaptı. - DÜZCE

Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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