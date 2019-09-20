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Düzce'de aranan 16 kişi yakalandı

Ülke genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada Düzce'de 16 kişi yakalandı.

20.09.2019 18:00Düzce'de aranan 16 kişi yakalandı
Ülke genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada Düzce'de 16 kişi yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık suçundan aranan ve 6 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan C. Y., dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve 6 yıl 8 ay hapis cezası olan T. Y., yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan aranan ve 4 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan O.A., hırsızlık suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.Y., hırsızlık suçundan aranan ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.D., görevi yaptırmamak için direnme, amirlere tehdit suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası bulunan M.E., hırsızlık suçundan aranan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.Y., tehdit, hakaret, hükümlünün kaçması suçlarından aranan ve 4 bin 500 lira para cezası ile 6 ay hapis cezası bulunan O.Y., 48 bin 500 TL para cezası bulunan, çekle karşılıksız işlem yapmak suçundan aranan S. S., yaralama suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.C., yaralama suçundan cezası bulunan Y.Ö., 6136 Sayılı Kanun maddesinden cezası bulunan ve 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan R.A., çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.T., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan B.K., suç eşyasını satın alma suçundan aranan ve 5 ay hapis cezası bulunan R.Y. ve borcunu ödeme şartını ihlal suçundan aranan ve 3 ay hapis cezası bulunan E.C. yakalandı. Yapılan operasyonlarda yakalanan 16 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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