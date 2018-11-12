Düzce'de Aranan Şahıslar Yakalandı

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:41



12 Kasım 2018 Pazartesi 10:41

Düzce'de çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 3 şahıs yakalandı.Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, "silahla yağma" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. ve M.Y. ile "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan O.Ö'yü yakaladı.Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlemleri yapılarak cezaevine gönderildi.