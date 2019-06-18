"Düzce'de artık 'pat pat'a müsaade etmeyeceğiz"

Düzce
'de pat pat diye tabir edilen tarım aracı kazalarının ardından Vali Zülkif Dağlı
, tarım aracının kesinlikle kara yoluna çıkmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.
Vali Dağlı, ilçe ziyareti kapsamında Kaymakam Yasin Öztürk
'ü makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının bir çok can aldığını belirtti.
Tarım araçlarının yolcu taşımada kullanıldığını ve bunun yanlış olduğunu aktaran Dağlı, şöyle konuştu:
"10 gün önce bir açıklama yapmıştık, yine ölümlü bir kaza olmuş. Pat pat ile mücadelemiz devam edecek. Tarım aracı kara yoluna çıkabilecek bir araç değil. Vatandaşımız maalesef bunu neredeyse toplu ulaşım aracı olarak kullanıyor. Köylerden ilçe merkezine gelirken 3-5 kişi bindirip gelme şeklinde olaylar yaşanıyor. Bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."
Cezaların artık bağlama yoluna gidileceğini vurgulayan Vali Dağlı, "Tabi cezalar yazılıyor. Bundan sonra bağlayacağız, bunun başka çaresi yok. Onun için kimse 'Benim pat patım bağlandı.' diye bize gelmesin. Vatandaşımızın can güvenliğinden biz sorumluyuz." şeklinde konuştu.