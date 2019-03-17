Düzce'de Asayiş Uygulamaları

Düzce
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik
ve Çevik Kuvvet ekipleri, Kalıcı Konutlar Bölgesindeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetledi.
Yapılan uygulamalarda şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarını da yapan ekipler, uygulamalar sonucunda 1 adet el dipçikli pompalı tüfek ile 4 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 198 tabanca fişeği ele geçirdi.
Ekipler, hacizli yakalamalı bir aracı da trafikten men etti.
Düğün konvoyunda silahla havaya ateş etti
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yapılan ihbar üzerine Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz
Bağlantı Yolu'nda seyreden bir düğün konvoyunun içinden havaya ateş açıldığını tespit etti.
Ekipler, aracı takip ederek Öztürkler mevkisindeki bir düğün salonu önünde durdurdu. Araç
sürücüsü M.K'nin üzerinde bulunan bir adet kurusıkı tabanca ve 27 fişeğe el konarak şahıs Yenikent Polis
Merkezine götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel
Kaynak: AA