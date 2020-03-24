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Düzce'de asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

24.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:26
Düzce'de asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaların, sosyal medya hesapları üzerinden yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek şekilde paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.
Sosyal medyada yer alan konuyla ilgili ateşi yükselen hastanın, sağlık görevlilerince kişisel koruyucu ekipmanla tedbir amaçlı evinden alındığı aktarılan açıklamada, kişinin Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tahlillerinin yapıldığı ve rahatsızlığının Kovid-19 ile ilgisi bulunmadığı anlaşıldığından taburcu edildiği kaydedildi.
Sosyal medya hesaplarından dezenformasyon amaçlı paylaşımlarda bulunarak yalan haber yayan kişiler hakkında soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilimizde Valiliğimizin koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları, sistemli ve organize bir şekilde tüm önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamalar haricinde yapılan dezenformasyon amaçlı bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Düzce Üniversitesi, Düzce Valiliği, Koronavirüs, Güncel

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