Düzce'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzce
'de, aydınlatma direği ile süs aparatlarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolundan Atatürk Bulvarı'na süratli bir şekilde seyreden İbrahim Topak yönetimindeki 81 BS 323 plakalı otomobil, Çoban kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, önce aydınlatma direğine ardından yol kenarındaki süs aparatlarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralı sürücü Topak, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazanın ardından otomobilin sürücü koltuğunda alkol şişesi olduğu görüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hurdaya dönen otomobilin kaldırılması sonucu yeniden açıldı.