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Düzce'de bahar hazırlığı

DÜZCE (İHA) – Düzceyi bahar aylarında rengarenk bir görünüme kavuşturmaya hazırlanan Düzce Belediyesi, kavşak, refüj ve yeşil alanlardaki bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

09.04.2020 22:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:07
Düzce'de bahar hazırlığı
DÜZCE (İHA) – Düzceyi bahar aylarında rengarenk bir görünüme kavuşturmaya hazırlanan Düzce Belediyesi, kavşak, refüj ve yeşil alanlardaki bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte park ve yeşil alanlar için planlanan bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Şehrin çeşitli noktalarındaki park, refüj, kavşak ve yeşil alanlardaki gül ve bitki budama işlemlerini sürdüren belediye ekipleri, otomatik sulama sistemi bulunmayan veya arızalanan yeşil alanlarda da hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Ana arterlerdeki refüjlerde bulunan ve kış mevsiminde yıpranan koruma çitlerinin de bakımını yaparak boyama işlemlerini gerçekleştiren belediye ekipleri bu çalışmalarının ardından çiçek ve süs bitkisi dikimlerine başlayarak Düzce'yi rengarenk bir görünüme kavuşturacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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