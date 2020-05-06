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Düzce'de Bahçeşehir bölgesinde düzenleme devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bahçeşehir bölgesinde park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında bulunan yeşil alanlarda temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Düzce'de Bahçeşehir bölgesinde düzenleme devam ediyor
06.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:52
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bahçeşehir bölgesinde park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında bulunan yeşil alanlarda temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kale alanının etrafı yabani ot ve çöplerden temizlenerek gerekli çevre düzenlemesi sağlandı. İlkbahar döneminin başlaması ile birlikte yeşil alanların peyzaj bakımlarına ağırlık veren ekipler bölgede ağaç budama, diken temizliği ve çim biçme çalışması yaptı. Yabani otlar, görüntü kirliliği oluşturmaması için ot biçme makineleri ile biçilerek temizlendi. Modern bir bölge yaratma hedefi doğrultusunda daha estetik bir yapı kazandırmak için ekiplerin çalışmaları devam edecek. Aynı zamanda bölgenin girişinde yeşil alan düzenlemeleri yapılıp "Bahçeşehir" yazılı ışıklı tabela yerleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Esentepe Mahallesi, Düzce Belediyesi, Bahçeşehir, Bahçe, Güncel, Haber

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