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Düzce'de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi şehir merkezinde çevre düzenleme bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

25.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:09Düzce'de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
Belediyesi şehir merkezinde çevre düzenleme bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt yama ekipleri şehir merkezinin muhtelif noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Kültür Mahallesi ve Yeni Sanayi bölgesinde devam eden çalışmalar kapsamında alt yapı onarımı gerçekleştirilen noktalara asfalt yama uygulanarak kış ayları öncesinde çözüm sağlanıyor. Çukur ve bozuk yolların trafik akışında tehlike arz etmemesi adına yapılan çalışmalar belirlenen plan çerçevesinde çevre mahallelerde de devam edecek.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İl genelindeki tüm mahallelerde, bordür ve kaldırım onarım çalışmalarını hızlandırdı. Onarım ve yenileme gereken her bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cedidiye Mahallesi ve Celal Kasapoğlu Caddesinde onarım ve tamirat gerektiren sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda da Aziziye Mahallesi kavşak ve kaldırımlarda yeni düzenleme yaparak revizyon çalışmasına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını Akçakoca yolu üzerindeki kavşaklarda ve yan bantlarda gerçekleştiriyor. Yabani ot temizliğiyle, çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "Kış şartları oluşmadan önceliklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz, hiçbir bölgemizde eksiklik kalmayacak" dedi. - DÜZCE

Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür Mahallesi, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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