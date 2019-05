Düzce'de bayram tatili boyunca trafik tedbirleri artırıldı

Kaynak: AA

Düzce Valiliği 9 günlük bayram tatili boyunca alınacak trafik tedbirlerini açıkladı.Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bayram süresince otogarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle otogar nokta personeli yanında görevlendirilecek ekip ile otobüs sürücülerinin denetlenmesi yapılacağı bildirildi.Hazırlanan denetim programı çerçevesinde kazaların en yoğun olduğu 05.00 – 07.00 saatleri için şehirler arası otobüs denetimlerine ağırlık verileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi :"Tüm yol kullanıcıları için algılanan yakalanma riskini arttırmak ve trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerek sabit gerekse seyir halinde görülür olacak şekilde sorumluluk bölgemiz dahilinde resmi ekip otoları görevlendirilmiş ve bu tedbirler özellikle kazaların en yoğun olduğu 16.00 – 20.00 saatleri arasında en üst seviyede olacak şekilde ayarlanmıştır.Bayram öncesi 31 Mayıs – 03 Haziran tarihleri ile bayram sonrası 08-09 Haziran tarihlerinde ilimiz şehir merkezi D-100 Karayolu üzerinde, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda ve ihtiyaç duyulan kesimlerde havadan Drone (İHA) ile trafiğin denetimi yapılacaktır.Valiliğimizin Nisan 2018 tarihli kararı doğrultusunda, Düzce il sınırları içerisinde usulsüz olarak imal edilmiş araçların sürülmesi yasaklanmıştır. Bu kapsamda, tarım mevsiminin başlaması ile birlikte pat pat türü araçlar üzerinde uygulamalar yapılacak olup, bu tür araçlar trafikten men edilecektir."Konu hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, şunları kaydetti:"İlimiz genelinde alınacak olan trafik tedbirleri kapsamında 17 trafik ekip otosu 4 radar aracı, 2 iki resmi asayiş ekibi ve 4 motosikletli trafik timi ile birlikte toplam 132 trafik personeli ve 22 takviye resmi genel hizmet personeli görevlendirilmiştir. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ile oluşturulan karma ekiplerde önemli noktalarda görevlendirilecektir. Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için, başta güvenlik, trafik, sağlık ve gıda kontrol hizmetleri olmak üzere her türlü tedbir alınmıştır. Her yıl bayramlarda meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Bu kazalar hem can hem de mal kayıplarına yol açıyor. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için araç kullanacak vatandaşlarımızın trafikte dikkatli olmaları, hız limitlerine uymaları, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmamaları ve kırmızı ışık ihlali yapmamaları hususlarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum."