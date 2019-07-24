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Düzce'de beklenen yağış başladı

Düzce'de, sel felaketinden etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde beklenen yağmur hafif şekilde başladı.

24.07.2019 11:40 Düzce'de beklenen yağış başladı
Düzce'de, sel felaketinden etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde beklenen yağmur hafif şekilde başladı. Düzce'de, sel felaketinin ardından kaybolan 7 kişiden 5'i bulundu. Kaybolan 2 çocuğun arama çalışmalarının devam ettiği Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde beklenen yağış başladı. Saat 10.30 sıralarında hafif şekilde başlayan yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış şeklinde, akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması tahmin ediliyor.
(İHA)

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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