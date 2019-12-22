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Düzce'de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı

Düzce'de iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

22.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:50 Düzce'de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı
'de iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Karaca Mahallesi Yolu'nda karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavga esnasında her iki gruptan 6 kişi, bıçak ve sopa darbeleriyle vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kavgada 2'si bıçak darbesiyle yaralanan 6 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
, olaya karışan diğer kişileri gözaltına aldı.

Akçakoca, Polis, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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