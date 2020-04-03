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Düzce'de bin liralık yardım evlere gidilerek teslim edildi

Düzce'de bin liralık yardım evlere gidilerek teslim edildiDÜZCE'de, 1000 liralık sosyal yardım parası vatandaşların evlerine gidilerek teslim edildi.

03.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:58
Düzce 'de bin liralık yardım evlere gidilerek teslim edildi
DÜZCE'de, 1000 liralık sosyal yardım parası vatandaşların evlerine gidilerek teslim edildi.
Düzce'de, 1000 liralık sosyal yardım parası dağıtımı yapılmaya başlandı. PTT Merkez Şubesine gelen vatandaşlar polisler tarafından uyarılarak, paralarının evlerinde teslim edileceği yönünde bilgi verildi. Şehir merkezinde 1 komiser, 1 bekçi ve 1 PTT görevlisi, köylerde ise 1 rütbeli jandarma, 1 er ve 1 PTT görevlisinden oluşan ekipler yardımdan yararlanacak vatandaşların evlerine giderek, paraları teslim etti. Görevliler, vatandaşların paraları aldıktan sonra ellerini bol suyla yıkması ve mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. Vatandaşlar ise görevlilere teşekkür ederek, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadıklarını söyledi. Düzce’de bin liralık yardım evlere gidilerek teslim edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, PTT, Güncel

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Düzce'de bin liralık yardım evlere gidilerek teslim edildi
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