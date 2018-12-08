Düzce'de binaların röntgeni çekiliyor

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:38



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:38

Düzce'de binaların röntgeni çekiliyor2 büyük deprem yaşayan Düzce'de binaların sağlamlığı kontrolden geçiyorDÜZCE - Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri 1999 yılında iki büyük deprem yaşamış olan kentte, deprem öncesi yapılan 680'e yakın binadan numune alınacak ve bunların içinde ağır hasarlı olanlar ise yakılacak. 1999 yılında yaşanan Gölcük ve Düzce depremlerinde Düzce'de birçok bina yıkılırken, bazı binalar ağır hasar, bazı binalar ise orta hasar gördü. Deprem sonrasında riskli binaların bir kısmı yıkılırken, itirazlar sonucunda bazı binaların ise yıkımı yapılamadı. Ancak gittikçe riski artan binaların yaşanması muhtemel yeni bir depremde insan hayatına mal olmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından 6306 sayılı kanunda yapılan değişiklikle binalar çok hisseli olsa dahi valilik emri ya da hisse sahiplerinin birinin başvurusu sonrasında incelemeye alınabiliyor. Bu kapsamda harekete geçen Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 1999 depremi öncesi yapılmış özellikle çok katlı binaları incelemeye aldı. 680'e yakın binada yapılacak incelemelerde alınan numuneler ile ağır hasarlı durumda olduğu belirlenen binalar yıkılacak.680'e yakın bina incelemeye alındıDüzce Çevre ve Şehircilik Yapı Denetim Şube Müdürü Serdal Alemdar ve ekibi, bir yandan binalarda inceleme yaparken diğer yandan da konuyu öğrenmek isteyen vatandaşları bilgilendirdi. Alemdar, test edilmesi gereken binaları 6306 sayılı Afet Riski Altında ki Alanların Dönüştürülmesi kapsamında test ettiklerini belirterek, "Bu test kapsamında riskli çıkan yapıları valilik adına yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerini yapıyoruz. Bu şekilde ilimizde atıl olan, kullanılmayan ve risk teşkil eden yapıları dönüştürmeye çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 580 veya 650 civarında AFAD müdürlüğünden geleceği bekleniyor. Orta hasarlı binalar var bunlar gelecek. Ayrıca Düzce Belediyesi'nin tespit ettiği 13 bina vardı. Biz bunların tespitini yaptık. Yıkılmayanların yıkımını sağladık. Geçen hafta da Gümüşova'da bir bina yıktık. Bu kanun kapsamında mülk sahiplerinden birinin başvurusu ile tespit yapabiliyoruz. Ayrıca resen Düzce Valiliği emriyle de yapılabilir" dedi.Ölçümler sonrası riskli binalar yıkılacakİnceleme ve yıkımlarda birçok kriteri göz önünde bulundurduklarını söyleyen Alemdar, "Hızlı risk tespit denilen bir yönetmelik var. Buna göre numune alıyoruz. Burada sadece yumuşak kat dediğimiz giriş katından numune alıyoruz. 10 tane kolondan test çekici ile değerler aldık. Karot numunelerini beton pres cihazı ile test edeceğiz. Elde ettiğimiz değerler sonucunda bir ölçüm daha yaparak riskli çıkarsa yıkacağız. Bunlar 2007 deprem yönetmenliği öncesi binalar dersek daha doğru olur. Ama genel olarak deprem öncesi binalar. Bunlar risk teşkil eden yapılar. Vatandaşlar şüphe duyar ve bize başvuru yaparsa biz inceleme yaparız. Artık 10 hisseli bir binada bir kişinin başvuru yapması yeterli. Vatandaş merakını giderebilir. Ancak riskli çıkarsa yıkılacağını da bilmesi gerekiyor" diye konuştu.Alınan numuneler incelendikten sonra binaların akıbeti belirlenecekDüzce Valiliği emri ile şehir merkezindeki riskli yapılarda inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, özel ekipmanlar sayesinde aldıkları numuneler, laboratuvarlarda incelenecek. Yapılacak incelemelerin ardından yıkılması gereken riskli binalar yıkılarak enkazları kaldırılacak.