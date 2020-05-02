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Düzce'de bir ev, iki otomobil ve bir ahır yanarak kullanılamaz hale geldi

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde iki katlı ev, garajdaki iki otomobil ve bir ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de bir ev, iki otomobil ve bir ahır yanarak kullanılamaz hale geldi
02.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:14
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde iki katlı ev, garajdaki iki otomobil ve bir ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi'nde Hikmet Battal'a ait iki katlı evin altındaki garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden ev sakinleri binayı boşattı.
Çevredekiler ve ev sakinlerinin yangına müdahale etmesine rağmen kısa sürede yayılan alevler binayı sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Yangında iki katlı ev, garajdaki iki otomobil, tavuk kümesi ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşova, Düzce, Güncel, Haber

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