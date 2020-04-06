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Düzce'de bir ilçe koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alınacak

Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesinin gece yarısı itibarıyla karantinaya alınacağını bildirdi.

06.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:22
Düzce'de bir ilçe koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alınacak
Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesinin gece yarısı itibarıyla karantinaya alınacağını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Zülkif Dağlı başkanlığında, gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.
Toplantıda alınan karar gereği, Yığılca ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak il merkezine yapılacak tüm giriş ve çıkışların saat 24.00'dan itibaren 15 günlük süreyle sınırlandırılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstisnai durum olarak çalışma hayatı içinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin bu durumu ispatlayan ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi gibi belgelerini ibraz etmek şartıyla başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş-gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte uygun görülmesi halinde il merkezinde seyahat izin kurulundan ilçede ise kaymakamlıktan izin alınarak gidiş-geliş yapmasına izin verilmesine karar verilmiştir."
Açıklamada, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kurulan tüm açık ve kapalı pazar yerlerinin 15 gün süreyle kapatılmasına da karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Düzce Valiliği, Zülkif Dağlı, Yığılca, Güncel
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