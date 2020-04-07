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Düzce'de bir ilçede koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlama başlatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'nin Yığılca ilçesinde gece yarısı itibarıyla giriş çıkışlarda sınırlama başlatıldı.

07.04.2020 02:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 03:26
Düzce'de bir ilçede koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlama başlatıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce 'nin Yığılca ilçesinde gece yarısı itibarıyla giriş çıkışlarda sınırlama başlatıldı.
İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Yığılca ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak il merkezine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 6 Nisan Pazartesi saat 24.00'ten itibaren 15 günlük süreyle sınırlandırılması kararının ardından güvenlik güçleri ilçe girişinde çalışma başlattı.
Düzce-Yığılca Yolu Hasanlar mevkisinde yolda işaretleme yapan jandarma ve polis ekipleri, hem ilçe hem de Düzce yönünden gelen araçları denetledi.
Sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçen ekipler, yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin geçişlerine, durumlarını ispatlayan belgelerini ibraz etmeleri şartıyla izin verdi. Kamu görevlileri de görevli olduklarına dair belge veya kimliklerini göstererek geliş-gidiş yapıyor.
Denetim sırasında Yığılca'daki yakınını ziyaret etmek için Düzce'den gelen sürücü, ekiplerce ilçeye alınmadı. Gebze'den gelen bir başka sürücü ise ilçeye alınmayınca geri döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: Yığılca, Düzce, Güncel
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