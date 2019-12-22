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Düzce'de bir kilometreye 151 kişi düşüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir kilometreye 151 kişi düşüyor.

22.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:16 Düzce'de bir kilometreye 151 kişi düşüyor
DÜZCE(İHA) – 'de bir kilometreye 151 kişi düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düşen kişi sayısı, Düzce'de 2000 yılında 122 kişi iken 2018 yılında 151 kişi oldu. Düzce ilinde yıllara göre nüfus yoğunluğuna bakıldığın da, 2007 yılında 126 kişi, 2008 yılında 128 kişi, 2009 yılında 131 kişi, 2010 yılında 132 kişi, 2011 yılında 133 kişi, 2012 yılında 135 kişi, 2013 yılında 137 kişi, 2014 yılında 139 kişi, 2015 yılında 140 kişi, 2016 yılında 144 kişi, 2017 yılında 147 kişi, 2018 yılında 151 kişi oldu. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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