Düzce'de bir kişi otomobilde öldürüldü
Düzce Kuzey Çevre Bağlantı Yolu Çavuşlar Mahallesi mevki'inde kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir aracı silahla tarayarak kaçtılar.
12.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:12
Düzce Kuzey Çevre Bağlantı Yolu Çavuşlar Mahallesi mevki'inde kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir aracı silahla tarayarak kaçtılar. Şahıs araç içerisinde hayatını kaybetti.
Olay gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Konuralp istikametine gitmekte olan Şeref Ateş idaresinde ki 81 DE 868 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Araç sürücüsü Şeref Ateş hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan araç ise polis ekiplerinin takibi sonrası yakalandı. Şüpheliler göz altına alınırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE
Olay gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Konuralp istikametine gitmekte olan Şeref Ateş idaresinde ki 81 DE 868 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Araç sürücüsü Şeref Ateş hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan araç ise polis ekiplerinin takibi sonrası yakalandı. Şüpheliler göz altına alınırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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