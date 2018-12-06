Düzce'de Bir Kişinin Başından Vurulmuş Bulunması

06 Aralık 2018 Perşembe 16:07



06 Aralık 2018 Perşembe 16:07

Düzce'de, boş bir depoda başından vurulmuş halde bulunan kişinin hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Şerefiye Mahallesi Recep Ali Sokak'ta boş bir depoda başından silahla vurulmuş bulunan Osman Tekin'in ölümüne ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda Tekin ile birlikte olduğu belirlenen Y.R'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.Y.R'nin, Tekin ile "Rus ruleti" oynadığı iddia edildi.