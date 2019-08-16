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Düzce'de bir terörist yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde PKK'lı bir terörist yakalandı.

16.08.2019 15:49 Düzce'de bir terörist yakalandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde PKK'lı bir terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Edilli köyünde Doğu illerinden fındık toplamaya gelen işçilerin kaldığı bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi M.D. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

Akçakoca, Düzce, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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