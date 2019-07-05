05.07.2019 20:09
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Düzce'de bisiklet festivali düzenlendi

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen bisiklet festivali başladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen bisiklet festivali başladı.
Farklı illerden gelen yaklaşık 200 bisikletçi, Akçakoca'nın Doğancılar mevkisinde buluşarak, Balatlı ve Altunçay köylerine tur düzenledi.
Karadeniz Ereğli Bisiklet Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emel Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ereğli ilçesine yakın olan Akçakoca'da festival düzenleme kararını aldıklarını söyledi.
Kasım, "Bu etkinlikte 200 katılımcıyla Akçakoca'nın köylerine 3 gün boyunca bisiklet güzergahı çizdik. Bu güzergahta gezinti yapacağız. Katılımcılar Türkiye'nin dört bir yanından geliyor. İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Osmaniye gibi birçok ilden gelen katılımcılar var." diye konuştu.
Bisiklet sürmenin ayrı bir zevk olduğunu dile getiren Kasım, şunları kaydetti:
"Buradaki amacımız sporu sevdirmek, insanların bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanmalarını sağlamak. Gezilecek ve görülecek yerlere bisikletle daha kolay ulaşılabileceğini aşılamak amacıyla bu organizasyonları düzenliyoruz. İnsanlarla hem kaynaşıyor hem iyi vakit geçiriyoruz. Ayrıca gittiğimiz yerlerin tanıtımını yapıyoruz."
Festival 3 gün sürecek.
Kaynak: AA
Akçakoca, Düzce, Güncel

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