Düzce'de Çatıdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce
'de, çatıda kalan insansız hava aracını almaya çalışan kişi, düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca
ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki Hüseyin Yanmaz Kapalı Pazar Yeri bölgesinde insansız hava aracı (drone) uçuran çocuklar, "drone"un çatıda kalması sonrası yoldan geçen Nurettin Karakaş'tan (31) yardım istedi.
Çocuklara yardım etmek isteyen Karakaş, çıktığı plastik zeminli çatıdan düştü. Yaklaşık 7 metreden beton zemine düşerek ağır yaralanan Karakaş, çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Akçakoca Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karakaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karakaş'ın yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici
ve AK Parti
Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin
de hastane önünde vatandaşlara sabır diledi. Polis
ekipleri de Hüseyin Yanmaz Kapalı Pazar Yeri bölgesinde inceleme yaptı.
Akçakoca, Düzce, Güncel
Kaynak: AA