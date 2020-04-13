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Düzce'de çiftçilere civciv desteği

Düzce'de çiftçilere civciv desteği Ziraat Odası tarafından dağıtılan 10 bin civciv çiftçiler tarafından 2 saatte tükendi Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirlerden etkilenen çiftçiler için Düzce Ziraat Odası proje hazırladı.

13.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:19
Düzce 'de çiftçilere civciv desteği
Ziraat Odası tarafından dağıtılan 10 bin civciv çiftçiler tarafından 2 saatte tükendi
DÜZCE - Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirlerden etkilenen çiftçiler için Düzce Ziraat Odası proje hazırladı. Düzce Ziraat Odası Düzceli çiftçilere, nefes aldırmak için hazırlanan proje ile Ankara'dan getirilen yumurta civcivleri, çiftçilere ve isteyen vatandaşlara dağıtıldı. Civcivler yoğun ilgi gördü. Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk "Üretmimize davem edeceğiz" dedi.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını dolayısıyla birçok insan mağduriyet yaşıyor. Ancak çiftçilerin bu süreçten en az zararla çıkması için harekete geçen Düzce Ziraat Odası, çiftçilere ve vatandaşlara yumurta tavuğu dağıtmaya başladı. Bu yıl Ankara Tavuk Araştırma Enstitüsünden gelen 10 bin civciv çiftçilere dağıtıldı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe korunması için 3 noktada yapılan dağıtıma Düzceli çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.
Civciv dağıtımı ile ilgili olarak İHA'ya açıklamalarda bulunan Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Türk halkının ihtiyaç duyduğu besinleri yetiştirmek için çaba içinde olduklarını belirterek; "Çiftçiler olarak biz üretimimize devam edeceğiz. İnsanlarının aç kalmaması için üretimimize devam edeceğiz ki sağlıklı yaşamamız için bu gerekli. Biz her yıl 7 bin ile 10 bin arasında yumurta civcivini getirerek çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bu bir projedir. Günde 5 bin yumurta olsa ayda 150 bin yumurta yapar. 1 yumurtada 1 TL olsa ayda 150 bin TL yapar. Buda çiftçilerimizin bütçesine katkı yapacaktır. Biz hastalığa rağmen çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız. Bu yıl 7 bin ile 10 bin civciv dağıtacağız. Bunların tamamı yumurta civcividir. Civcivlerimiz Ankara Tavuk Araştırma Enstitüsünden geliyor" diye konuştu.
Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği civcivlere çiftçiler yoğun ilgi gösterince 10 bin civciv yaklaşık 2 saat içinde tükendi. Çivcivleri gören yoldan geçen vatandaşlar da civcivlerden almak istedi. Düzce’de çiftçilere civciv desteği

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Düzce, Genel
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